3 ilde fuhuş operasyonu: 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:36

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:36

Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nin 18 Ağustos 2023 ile 5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmada, 8 şüphelinin "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini veya Zorlama" suçunu işledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla Yalova ili Çınarcık ilçesi merkezli başta olmak üzere, İstanbul ve Kocaeli İllerinde operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

6 KADIN KURTARILDI

Çalışmalarda 5’i yabancı uyruklu 1’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyon çerçevesinde 45 şahsın bilgisine başvuruldu.

Çınarcık ilçesinde faaliyet gösteren 3 otelin fuhuş eylemlerine kolaylık veya yer temini yaptığı tespit edildi ve idari işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 5 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.A. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.