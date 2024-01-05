Kırşehir’de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:50
Kırşehir’de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahi Evran Mahallesinde bir adreste fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Daireden çıkan 8 erkek şahsın ifadelerini alan ekipler, fuhuş yaptığı ve yaptırdığı iddia edilen R.M., M.B. isimli kadınlar ile M.B.’yi yakaladı.

Yabancı uyruklu kadın M.B. ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç Müdürlüğüne teslim edilirken, R.M. ve M.B. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, fuhuş yapılan ev mühürlenirken, ele geçirilen paralara da el konuldu.


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