Mersin'de fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 2 tutuklama

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş ve insan ticareti operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:26
Mersin'de fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 2 tutuklama
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Bozyazı ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ederek organize halinde insan ticareti suçunu işleyen şüphelileri tespit eden jandarma ekipleri, şahısları takibe aldı.

Yapılan takip ve araştırma sonucu operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sonucunda suça konu 4 mağdur kadın ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 48 uyuşturucu hap, 10 cep telefonu, 4 pasaport ile 44 bin 230 liraya el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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