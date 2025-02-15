3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 20 tutuklama!

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 20 tutuklama!
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AA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 14:08

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "nitelikli yağma ve tefecilik" yaptığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli Antalya ve Malatya'da önceki gün 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Etiketler: #kahramanmaraş #Operasyon #suç örgütü #Soruşturma

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