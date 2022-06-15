3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı
Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarmanın düzenlediği şafak operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik sabaha karşı Karaman merkez ile Niğde ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon yaptı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı verilen B.G., R.G., M.G., Y.G., M.G., A.K., I.E. ve Z.G. isimli şahıslar evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 479 adet reçeteye tabi hap, 4 adet cep telefonu, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve bu silahlara ait mermiler ile 37 adet tarihi eser olduğu düşünülen objeler ele geçirildi.
Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
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