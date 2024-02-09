3 işçinin öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı
İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı kazada karşı şeride geçip minibüse çarpan TIR'ın şöforü C.T. "Hızımı azaltmak amacıyla frene basınca araç kaydı. Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetimi yitirdim" dedi.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kuşçuburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ö.G. yönetimindeki minibüs, C.T. yönetimindeki TIR ile çarpıştı.
Savrulan 2 araç, yol kenarındaki bir binanın duvarına çarparak durdu. Kaza güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde TIR'ın karşı şeride geçtiği anlaşıldı.
Kazada minibüsteki Hikmet Tayfun Çaktır (69) Ömer Astarcıoğlu (42) ve Mesut Polat (31) hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken gözaltına alınan TIR şoförünün jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı.
"FRENE BASINCA ARAÇ KAYDI"
C.T. ifadesinde, "Yükümü indirip, evime gidiyordum. Yağmur yağıyordu. Hızımı azaltmak amacıyla frene basınca araç kaydı. Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetimi yitirdim. Kaza bir anda oldu" dedi.
C.T'.nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'