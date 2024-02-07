Yoğun siste hafif ticari araç minibüse çarptı: 7 yaralı

Bingöl-Elazığ kara yolunda etkili olan sis nedeniyle hafif ticari aracın minibüse çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:03
Yoğun siste hafif ticari araç minibüse çarptı: 7 yaralı
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Feci kaza, öğleden sonra Bingöl-Elazığ kara yolu, Kuruca mevkisiinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 GC 2892 plakalı hafif ticari araç, yoğun sisin etkili olduğu bölgede 34 BNA 041 plakalı minibüse arkadan çarptı. Minibüs yoldan çıkarken, hafif ticari araç yan yattı.

Araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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