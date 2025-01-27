3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi.
Keçiören ilçesine bağlı Güçlükaya Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Apartmanda oturan 8 kişi, dumandan etkilenirken bodrum katında maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken dumandan etkilenen 8 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.
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