3. kattaki balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Kastamonu’da apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:27
3. kattaki balkondan düşen kadın ağır yaralandı
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Olay, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.S. isimli kadın, apartmanın üçüncü katında bulunan evindeki balkondan dengesini kaybederek aşağı düştü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan S.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


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