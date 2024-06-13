Balkondan düşen 1.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Küçükçekmece’de 1. kattaki evlerinin balkonundan düşen 1.5 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 18:53
Balkondan düşen 1.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katındaki dairede oynayan 1.5 yaşındaki Berçem D., evin balkonuna çıktı. Korkuluklardan sarkan minik kız, eksi 2’nci katta bulunan garaj kapısının önüne düştü.

Olayı gören komşular çocuğa müdahale ederken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği alırken sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik kızı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan çocuğun tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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