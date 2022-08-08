3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:13
3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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Kayseri Kocasinan'a bağlı Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, evlerinin balkonunda oynayan yabancı uyruklu 2 yaşındaki Muhammet E., aşağı düştü.

Beton zemine çakılan çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muhammet E., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Talihsiz çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Kayseri

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