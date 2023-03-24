3 kilometrelik hız aşımına 'hata payı' iptali

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:43

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 11:43

Menemen Çevre Yolu'nda 3 Ocak'ta, Avukat Oğuzhan Bizkevelci'ye 120 kilometre hız sınırı olan yolda 135 kilometre hızla gittiği ve yüzde 10 tolerans sınırını 3 kilometre aştığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Bizkevelci, konuyu yargıya taşıyıp, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal talebinde bulundu. İtirazı değerlendiren Menemen Sulh Ceza Hakimliği, somut olayda hız sınırı aşıldığının radar cihazıyla tespit edildiğini, hız sınırı aşımının tolerans sınırlarının 3 kilometre üzerinde olduğuna vurgu yaptı.

Hakimlik, 'Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği' 7'nci maddesinde hız tespit donanımlarına ilişkin maksimum izin verilebilir hata değerlerinin +/- yüzde 2 olarak uygulanabileceğinin altını çizdi.

HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Hakimlik, somut olayda hız sınırının yüzde 10 toleransla 132 kilometre, yüzde 2 aşımla 135 kilometre olduğunu, ancak trafik, yol, hava ve hata koşullarının etkisi birlikte değerlendirildiğinde itiraz edenin itirazında haklı olduğu anlaşıldığına vurgu yaptı.

Tüm bunlar ışığında Menemen Sulh Ceza Hakimliği, idari para cezasının hukuka aykırı olduğuna kanaat getirdi ve kaldırılmasına kesin olarak karar verdi.

'KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE'

Kararı değerlendiren avukat Oğuzhan Bizkevelci, "Yaptığım itirazlar neticesinde Menemen Sulh Ceza Hakimliği, hız ölçen cihazlarda yanılma payı olabileceğine karar verip yazılan cezayı iptal etti. Bu karara göre bu tür davalarda yüzde 2 hata payı koyulması gerektiğine hükmedildi. Kararın emsal niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Bu tarz durumları yaşayan vatandaşlar olayı yargıya taşıyıp haklarını arayabilirler" ifadelerini kullandı.