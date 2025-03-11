3 kişi ölmüştü... Diyarbakır'da 'aile' kavgasında yeni gelişme: 6 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:41

Güncelleme: 11.03.2025 - 12:43

Kırsal Dikyol Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında çıkan 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınan toplam 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Kırsal Dikyol Mahallesi'nde 8 Mart'ta husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, Erdal B. ve kardeşi Ercan B. ile Ömer Y. olay yerinde yaşamını yitirmiş, Hüseyin Y, Efe Y. ve Muhammed Y. yaralanmış, 2 kişi yakalanmıştı. Jandarma ekiplerince 9 Mart'ta 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.