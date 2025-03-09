Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü kavgada yeni gelişme

Yayınlanma: 09.03.2025 - 14:53

Güncelleme: 09.03.2025 - 14:53

Olay, dün öğle saatlerinde Çermik ilçesinin kırsal Dikyol Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında mahalledeki bir ev nedeniyle husumet bulunan komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Bazı araçlar da ateşe verildi.

Kavgada, Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman hayatını kaybetti, Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çermik Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayı sürdüren jandarma, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.