Diyarbakır'da kafede silahlı saldırı: 22 yaşındaki Merve Nur hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, silahlı saldırıda boynundan vurularak hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da kafede silahlı saldırı: 22 yaşındaki Merve Nur hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 00:51

Olay akşam saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana geldi.

İddiaya göre, dış kısımdan içeriye doğru ateş açan şüphelinin tabancasından çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Olayda S.K. (21) da yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Merve Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Merve Nur’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 


Etiketler: #Sağlık #kafe #hayatını kaybetti

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