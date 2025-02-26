3 kişi ölmüştü! Mardin'deki silahlı kavgada yeni gelişme: 18 şüpheli adliyede

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

3 kişi ölmüştü! Mardin'deki silahlı kavgada yeni gelişme: 18 şüpheli adliyede
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DHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:46

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde 22 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında Öncel ve Erboğan aileleri arasında 'kız isteme' meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Abdulbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43), kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Gökçe Mahallesi'nde toprağa verildi. Tedavisi süren 7 kişiden 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

18'İ ADLİYEDE

Olay ile ilgili soruşturma başlatırken, jandarma 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 18'i bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #mardin

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