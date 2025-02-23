Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 10 yaralı
Mardin'de iki aile arasında ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Olay saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #inceleme #Jandarma #kız isteme
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