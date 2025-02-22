Mardin'de adreslere baskın! 4 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
Mardin’de durdurulan bir ticari taksi ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde ve ticari takside arama yapıldı.
Aramada; 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca maddesi ele geçirildi.
2 TUTUKLAMA
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #uyuşturucu #mardin
En Çok Okunan Haberler
-
- HDK soruşturmasında 30 tutuklama!
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- SPK'den kritik açıklama
- 'Volkan aktif hale geldi, iki senaryo var!'
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- İngiltere'de Jose Mourinho yorumu!
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken ziyaret
- Dünyaca ünlü moda devi iflas etti
- Musk'ın oğlu 145 yıllık masayı bakıma sokturdu!