Mardin'de adreslere baskın! 4 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Yayınlanma: 22.02.2025 - 11:40

Güncelleme: 22.02.2025 - 11:40

Alınan bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde ve ticari takside arama yapıldı.

Aramada; 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca maddesi ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.