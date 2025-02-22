Mardin'de adreslere baskın! 4 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Mardin’de durdurulan bir ticari taksi ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Mardin'de adreslere baskın! 4 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 11:40

Alınan bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde ve ticari takside arama yapıldı.

Aramada; 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca maddesi ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #uyuşturucu #mardin

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