3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Samet öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde 3 kişinin otomobilden tabanca ile ateş açtığı Samet Aygar (22) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 17:14
3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Samet öldü
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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Türközü Mahallesi 342'nci Cadde üzerinde meydana geldi.

Park halindeki plakasız otomobildeki 3 kişi, bir dükkanın önünde duran Samet Aygar'a tabanca ile ateş etti.

Şüpheliler araçla kaçarken, Aygar gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aygar, kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekibi, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Samet Aygar'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alındı. Aygar'ın cenazesi, öğle vakti Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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