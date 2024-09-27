3 kişiyi silahla yaraladı... Kaçarken yakalandı!
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçtıktan sonra kent merkezinde yakalanan şüpheli tutuklandı.
Yatağan TOKİ konutlarında tartıştığı kız arkadaşı B.G.K. ile yanındaki D.G'yi silahla yaralayan, daha sonra bölgedeki bir ekmek fırınında tartıştığı H.A'yı bacağından vuran S.G. kaçtı.
Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten jandarma ekipleri, zanlıyı Muğla kent merkezinde dolmuş beklerken gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı.
Etiketler: #muğla #silah #tutuklandı
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