3 kişiyi silahla yaraladı... Kaçarken yakalandı!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçtıktan sonra kent merkezinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

3 kişiyi silahla yaraladı... Kaçarken yakalandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 13:07

Yatağan TOKİ konutlarında tartıştığı kız arkadaşı B.G.K. ile yanındaki D.G'yi silahla yaralayan, daha sonra bölgedeki bir ekmek fırınında tartıştığı H.A'yı bacağından vuran S.G. kaçtı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten jandarma ekipleri, zanlıyı Muğla kent merkezinde dolmuş beklerken gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı.


Etiketler: #muğla #silah #tutuklandı

İlgili Haberler

Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı: Serhat Akın kimdir? Serhat Akın nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu?

Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı: Serhat Akın kimdir? Serhat Akın nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu?
Samsun'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

Samsun'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi
Çanakkale’de iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralılar var!

Çanakkale’de iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler