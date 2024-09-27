Samsun'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

Yayınlanma: 27.09.2024 - 08:48

Güncelleme: 27.09.2024 - 08:48

Yakakent’te polis ekipleri tarafından ilçenin huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla gerçekleştirilen yol uygulamasında, iki araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde ele geçirilen silah ve mühimmatla birlikte şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.