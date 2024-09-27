Samsun'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi
Samsun’un Yakakent ilçesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yakakent’te polis ekipleri tarafından ilçenin huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla gerçekleştirilen yol uygulamasında, iki araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi.
Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde ele geçirilen silah ve mühimmatla birlikte şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Samsun #ruhsatsız silah #silah
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