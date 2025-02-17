3 mahalleye operasyon düzenlendi: Beykoz'da iş yerini kurşunlayan 2 kişi tutuklandı

Beykoz'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

3 mahalleye operasyon düzenlendi: Beykoz'da iş yerini kurşunlayan 2 kişi tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:47

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Şubat'ta Çubuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerine hareket halindeki iki araç içerisinden silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma yaptı.

Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen F.K.H, F.F.Ç. ve N.Ş. isimli şüpheliler, Anadolu Hisarı, Yenimahalle ve Rüzgarlıbahçe mahallelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 53 fişek ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden N.Ş. ile F.K.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, F.F.Ç. ise serbest bırakıldı.


Etiketler: #Beykoz #tutuklandı

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