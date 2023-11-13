3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP'li 1 ve HEDEP'li 2 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler TBMM'ye gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 16:54
3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
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CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HEDEP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı.

Fezlekeler, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.


CHP HEDEP Milletvekili TBMM dokunulmazlık

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