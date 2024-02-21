3 milyonluk malzeme çalmışlardı… Yakalandılar

Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:50

Güncelleme: 21.02.2024 - 17:50

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Payas’ın Özkul Çolak Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili şüpheliler A.H. ve M.B. tespit edilerek, gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan çalıntı klima ve klima motorları, elektrik malzemeleri, spot ışıkları, asansör kartları, su bataryaları, elektrik saatleri, kapı ve pencere pervazları ele geçirildi.

A.H. ile M.B. hakkında adli işlem başlatılırken, işyerinden çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.