Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 1'i çocuk 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:39

Güncelleme: 20.02.2024 - 13:39

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikametten yaklaşık 1,7 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma sonucu olayı, hırsızlık suçundan 53 kaydı bulunan G.Y. (29) ile B.P.'nin (14) gerçekleştirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan G.Y. ile B.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.