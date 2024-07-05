3 orman yangını çıkaran çoban tutuklandı: Görevlilere kızdım yaktım

Yayınlanma: 05.07.2024 - 11:19

Güncelleme: 05.07.2024 - 11:19

Manavgat'ta son 1 ay içinde Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda çıkan 3 ayrı orman yangınının araştırılması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Yangınların sürekli son yıllarda doğal güzelliğiyle ülke gündeminde yer alan Tazı Kanyonu çevresinde meydana gelmesi ve bölgenin işletmesinin yapılan ihale sonucunda Manavgat Belediyesi'ne verilmesini de dikkate alan JASAT ekipleri, Gaziler Mahallesi çevresinde araştırmalarını yoğunlaştırdı. En son 3 Temmuz'da çıkan yangının ardından yapılan araştırma sonucunda şüphelinin, bölgede çobanlık yapan Murat Kaya olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Kaya, 3 Temmuz'daki yangınla, 9 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde Gaziler Mahallesi'nde toplam 4 hektarlık orman alanının zarar gördüğü 2 ayrı yangını da kendisinin çıkardığını itiraf etti. Kaya ifadesinde, "ormanda gördüğü bazı aksaklıkların düzeltilmesi için gerek orman işletme müdürlüğü gerek elektrik dağıtım şirketini aradığını, gelen giden kimse olmayınca, görevlilerin gelmemesine kızdığı için ormanı yaktığını" anlattı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Murat Kaya, sevk edildiği adliyede savcıya da benzer ifade verdi.

Şüpheli Kaya, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.