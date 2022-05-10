3 parti daha seçimlere girmeye hak kazandı, seçimlere girebilecek parti sayısı 27'ye yükseldi

Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisinin de listeye eklenmesiyle seçime girebilecek olan parti sayısı 27'ye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 22:36
3 parti daha seçimlere girmeye hak kazandı, seçimlere girebilecek parti sayısı 27'ye yükseldi
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Üç partinin daha seçimlere girmeye hak kazanmasıyla seçimlere girebilecek toplam parti sayısı 27 oldu. Son dönemde gündemde büyük yer tutan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ise listede bulunmuyor.

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından Türkiye genel seçimine katılabilecek partilere üç yeni parti eklendiğini duyurdu.

Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin de bu listeye eklenmesiyle seçime girebilecek olan parti sayısı 27'ye yükseldi.

Öztürk hesabından şu açıklamayı yaptı:

  • Son yayınlanan seçime katılma yeterliliğine sahip partilere Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi eklendi. Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 ye yükseldi. Çankırı İli Dodurga Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği Seçimine katılabilecek partiler.

Seçimlere girebilecek partilerin tam listesi şöyle:


YSK 23 haziran 2023 seçimleri erken seçim genel seçim

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