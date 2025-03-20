3 siyasi partiden CHP'ye destek ziyareti

Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:41

Güncelleme: 20.03.2025 - 00:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bazı siyasi partilerin heyetleri CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi, Yeni Yol Partisi ve Saadet Partisi heyetleri, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti ve yaşanılan süreç ile ilgili desteklerini iletti.

Ziyaretlere ilişkin fotoğraf paylaşıldı.