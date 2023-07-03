3 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 3 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumu raporunda bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 21°C, 33°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C
Öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 26°C, 32°C
Öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 32°C
Öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 33°C
Öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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