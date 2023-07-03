3 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 03.07.2023 - 07:59

Güncelleme: 03.07.2023 - 07:59

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 21°C, 33°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 26°C, 32°C

Öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 32°C

Öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 33°C

Öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 15°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 10°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık