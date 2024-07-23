3 TIR birbirine girdi: Kara yolu kapandı

Samsun'da 3 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonrası Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istikameti, trafiğe kapandı. Trafik akışı banketten sağlanırken, araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 14:06
3 TIR birbirine girdi: Kara yolu kapandı
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Terme ilçesi Sakarlı mevki Samsun-Ordu karayolunun 76'ncı kilometresinde, saat 10.00 sıralarında 19 ADU 446 ve 53 AZ 266 ile CE 2809 XF Ukrayna plakalı TIR, birbirine girdi. Hasarlı kaza sonrası Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istimameti, trafiğe kapandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yolda uzun kuyruklar oluşurken, araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı banketten sağlanıyor.


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