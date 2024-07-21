Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:02
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 8 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, pompalı tüfek, 799 tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Operasyonda Ö.K, M.K, E.K, E.K, B.K, B.K. M.K, K.A. ve O.S. gözaltına alındı.


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