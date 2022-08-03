3 ton karpuz çevreye saçıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, arka lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği kazada baba- oğul yaralanırken, kasasındaki 3 ton karpuz ise çevreye saçıldı.
Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kasasındaki 3 ton karpuzu Nurdağı'na götürmekte olan Erol Arslan (46) yönetimindeki 27 AFY 013 plakalı kamyonet, Türkbahçe Mahallesi yakınlarda arka lastiğinin patlaması sonucu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.
Kazada sürücü Erol Arslan ile yanındaki oğlu M.A. (13) yaralanırken, kamyonetin kasasında bulunan karpuzlar ise çevreye saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba- oğul, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Yola saçılan karpuzlar ise belediye ekiplerince toplandı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.
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