3 ton karpuz çevreye saçıldı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:03

Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kasasındaki 3 ton karpuzu Nurdağı'na götürmekte olan Erol Arslan (46) yönetimindeki 27 AFY 013 plakalı kamyonet, Türkbahçe Mahallesi yakınlarda arka lastiğinin patlaması sonucu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

Kazada sürücü Erol Arslan ile yanındaki oğlu M.A. (13) yaralanırken, kamyonetin kasasında bulunan karpuzlar ise çevreye saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba- oğul, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yola saçılan karpuzlar ise belediye ekiplerince toplandı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.