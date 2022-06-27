Samandıra'nın aşçısı karpuza Jorge Jesus'u resmetti

27 Haziran 2022 Pazartesi, 17:37

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'a tesislerde bir jest yapıldı.

Tesislerin aşçısı, Jorge Jesus'un yüzünü karpuza resmetti.

Jorge Jesus'un çok beğendiği çalışma, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Biraz da sanat" başlığıyla paylaşıldı ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Biraz da sanat pic.twitter.com/16hB63Ll8N — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 27, 2022

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme karşılaşmasında 20 Temmuz tarihinde Polonya'da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.