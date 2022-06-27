Samandıra'nın aşçısı karpuza Jorge Jesus'u resmetti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takımın aşçısı, jest amaçlı olarak Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un simasını karpuza resmetti.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 17:37
Samandıra'nın aşçısı karpuza Jorge Jesus'u resmetti
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Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'a tesislerde bir jest yapıldı.

Tesislerin aşçısı, Jorge Jesus'un yüzünü karpuza resmetti.

Jorge Jesus'un çok beğendiği çalışma, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Biraz da sanat" başlığıyla paylaşıldı ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme karşılaşmasında 20 Temmuz tarihinde Polonya'da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.


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