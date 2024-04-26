3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:54
3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde İ.T. isimli şahsın kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyünde gerçekleştirdikleri operasyonla İ.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


afyonkarahisar haberleri

İlgili Haberler

Mersin'de otizmli çocuğa şiddete 12 ay hapis cezası

Mersin'de otizmli çocuğa şiddete 12 ay hapis cezası
Savunması pes dedirtti... Cuma namazı çıkışında Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı'ya hapis cezası!

Savunması pes dedirtti... Cuma namazı çıkışında Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı'ya hapis cezası!
Nijerya’da hapishane hasar aldı: Yüzlerce mahkum kaçtı

Nijerya’da hapishane hasar aldı: Yüzlerce mahkum kaçtı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’

Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’
Dilan Polat’ın yakınları duruşma sonrası Banu Parlak’a tükürdü

Dilan Polat’ın yakınları duruşma sonrası Banu Parlak’a tükürdü
DSP lideri Önder Aksakal ile DEM Partili Sırrı Sakık arasındaki tartışma meclis bahçesinde devam etti

DSP lideri Önder Aksakal ile DEM Partili Sırrı Sakık arasındaki tartışma meclis bahçesinde devam etti
İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı!

İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı!
Son Dakika... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir partisinden istifa etti

Son Dakika... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir partisinden istifa etti
Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenleri telaşlandı

Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenleri telaşlandı
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Balık burcu yorumu