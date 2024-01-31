3 yıldır aranıyordu: FETÖ firarisi eski polis Ankara'da gözaltına alındı!

3 yıldır aranan firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru M.K.'nin, Sincan ilçesinde yakalandığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:34
3 yıldır aranıyordu: FETÖ firarisi eski polis Ankara'da gözaltına alındı!
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY mensubu olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı olan firari polis memuru M.K.'yi Sincan ilçesinde yakaladı.

3 yıldır firari olan şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı tespit edildi.

M.K., gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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