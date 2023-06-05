3 yıldır sokakta yaşayan gençten yardım çağrısı: ‘Suyla karnımı doyurdum, çürük meyveler topladım’

Yayınlanma: 05.06.2023 - 17:32

Güncelleme: 05.06.2023 - 17:49

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde anne ve babası boşanan 21 yaşındaki Mehmet Çatal, yıllardır yokluk içerisinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

3 yıldır sokaklarda aç susuz kaldığını ifade eden, iş arayan ancak bulamayan genç, "Camilerde yatmaya başladım, parklarda yatmaya başladım. Aç, susuz kaldım. Kimileri yemek verdi kimileri öyle yardım etti. 3-5 gün aç susuz kaldım, suyla karnımı doyurdum. Pazar yerlerinden çürük meyveler topladım. İş olarak iş de bulamadım. Ben iş istiyorum, kalacak yer istiyorum" dedi.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde anne ve babası küçükken boşanan ve yıllardır Akdam köyünde akrabalarının yanında 9 kardeşi ile kalan 21 yaşındaki Mehmet Çatal, 3 yıldır Kadirli’de sokakta yaşadığını ifade etti. Çatal, 2 yaşında iken anne ve babasının boşanmasıyla diğer 8 kardeşiyle birlikte kendilerine akrabalarının baktığını söyledi.

“ANNEM DE BABAM DA EVLERİNE ALMADI”

Çatal “'Biz size bakamayız' dediler. Çok kardeş olduğumuzdan dolayı her birimiz bir yere dağıldı. Ben şu an sokakta kalıyorum, işsizim. Buradaki akrabalarımın yanına geldim. Onlarla konuştum onlar da 'biz size bakamayız' dediler. 'Bizim de çocuğumuz var’ dediler. Anneme ulaştım o da 'ben evliyim, gelemem' dedi. Bakamam da dedi. Babamla konuştum o da ‘ben de size bakamam' dedi. Eve almadı işte, evde üvey annem var. 'Başınızın çaresine bakın' dedi. 8 tane çocuğu var üvey annemle babamın” diye konuştu.