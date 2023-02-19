Can pazarı bitti mal pazarı başladı... Evsiz kalan depremzedeleri bu kez de kira artışları mağdur etti

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 02:00

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen kentlerde evsiz kalan depremzedeleri bu kez de ev sahipleri, emlakçılar ve nakliye şirketleri mağdur ediyor. Depremzedelerin mağduriyetini fırsata çevirmeye çalışanlar nedeniyle deprem bölgesine komşu illerdeki kiralar uçtu.

Ankara, Elazığ ve Mersin gibi bölgelerdeki kiralık ev fiyatları yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi. Fiyatların en çok yükselişe geçtiği illerden biri Adana olurken, çevre illerden Niğde, Kayseri, Konya ve Aksaray’da da kira hareketliliği başladı. Antalya, Aydın, İzmir, Mardin, Muğla’da da artışlar görüldü. Mersin’in Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde bazı ev kiraları 20 bin TL’ye kadar yükseldi. Bazı ev sahipleri yıllık peşin olarak ilan vermeye başladı.

MASRAFLAR FAZLA

Taşınacak uygun bir ev bulabilen depremzedelerin yaşadığı ikinci mağduriyet ise taşıma masrafları oldu. Yurttaşlar depremden etkilenen ağır hasarlı evlerinden eşyalarını çıkarmak istiyor ancak taşınma fiyatları yüzde 100’e varan oranlarda zamlandı. Deprem öncesinde 5 bin TL civarında olan şehir içi ev taşıma maliyeti fırsatçılar nedeniyle 20 bin TL’ye kadar çıktı.

(Alaattin Durmaz)

"AÇGÖZLÜLÜK"

Hatay’dan İstanbul’a 15 bin TL civarında yapılan nakliye hizmetinin ise 40 bin TL’ye kadar çıktığı belirtiliyor. Aydın Emlakçılar ve İnşaatçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz herkesi insaflı ve vicdanlı olmaya çağırdı.

Durmaz, “Ben bu insanları anlayamıyorum. Bazı yerlerde fiyatı artıranlar var bazı yerlerde de bedelsiz verenler var. Depremden sonra zam yapanlar acaba neyin peşinde? Bu neyin aç gözlülüğü? Bu zamanda fırsatçılık yapıp da evinin kirasını artıranlara, değerini artıranlara söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu acı olayı fırsat bilenlerin hiç mi vicdani duyguları kalmadı hiç mi Allah’tan korkuları kuldan utanmaları kalmadı!” diyerek fırsatçılara tepki gösterdi.

CHP: FIRSATÇILAR İÇİN İŞLEM YAPILMALI

CHP’li vekiller kira artışı ve nakliye işlemleri konusunda bir an önce düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Vekiller, depremzedelerden kendilere bu konuda çok sayıda şikâyet geldiğini söyledi. Yurttaşlar ev taşımak için kullanılan asansörlerin deprem öncesinde 600 liradan kiralandığını fırsatçıların ortaya çıkmasından sonra kira ücretinin 5 bin TL’ye kadar çıktığını söyledi. Ankara Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam “Bu fırsatçılıktır. Ceza almalılar” dedi. Depremzedelerin fahiş fiyatlara tepki göstermesi üzerine Şanlıurfa ve Malatya’da taşıma ücretlerine sınır getirildi.

(Hakan Akçam)

Şanlıurfa’da ilçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin lira, ilçeler arasında 8 bin lira olarak belirlendi. Malatya Valiliği ise Battalgazi, Yeşilyurt ilçelerinde taşıma işlemlerini 6 bin lira, diğer ilçelerde 8 bin lira ile sınırlandırdı. İl dışına nakliyede azami sınır Elazığ’a 8 bin lira, Kayseri’ye 15 bin lira, Ankara’ya 20 bin lira, İstanbul’a 30 bin lira olarak belirlendi.