3 zincir market şubesi mühürlendi! Hepsinin tarihi geçmiş: Bisküvi, çikolata, beyaz peynir, sosis...

Alanya'da 3 zincir market şubesi son tarihi geçmiş ürünler sattığı için mühürlendi.

3 zincir market şubesi mühürlendi! Hepsinin tarihi geçmiş: Bisküvi, çikolata, beyaz peynir, sosis...
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AA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 15:44

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, üç zincir market şubesi iki gün süreyle mühürlendi.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlerde, üç zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş un, acı sos, patlamış mısır, içli köfte, bisküvi, çikolata, beyaz peynir, sosis ve meşrubat gibi ürünler bulunduğu tespit edildi.

Yasal işlem başlatılarak üç zincir marketin şubesi, 2 gün süreyle ticari faaliyetleri durdurularak, mühürlendi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, zabıta ekipleriyle Alanya'daki tüm gıda işletmelerinde denetimlerine devam ettiklerini belirtti.

HEPSİ MÜHÜRLENDİ

Bu kapsamda üç işletmeye halk sağlığını tehlikeye attığı için idari para cezası uygulandığını ve mühürleme işleminin yapıldığını kaydeden Özçelik, tüm işletmelerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.


Etiketler: #Alanya #zincir market

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