30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hafta içine mi denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığını yurttaş merak ediyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hafta içine mi denk geliyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 10:06
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hafta içine mi denk geliyor?
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30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde "resmi tatil" sorusu gündeme geldi. Bu yıl da Türkiye tarafından coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos haftaiçine mi denk geliyor?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak


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