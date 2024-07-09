Açıklama geldi: 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi?

Yayınlanma: 09.07.2024 - 00:44

Güncelleme: 09.07.2024 - 00:44

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ücretsiz ulaşım seferlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; 15 Temmuz’da Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.