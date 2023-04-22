30 ayrı suçtan aranıyordu... Annesini uğurlarken yakalandı!

Yayınlanma: 22.04.2023 - 17:50

Güncelleme: 22.04.2023 - 17:50

Hakkında 28'i dolandırıcılık olmak üzere 30 ayrı suçtan arama kararı bulunan Furkan G. adlı kişinin, annesini İzmir'e uğurlamak üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandığı aktarıldı.

9 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri bayramın ilk gününde terminalde yaptığı denetimlerde annesini İzmir'e uğurlamak için gelen bir kişiden şüphelendi. Polis ekipleri durduğu şüpheliden kimlik istemesi üzerine kimliğin olmadığını ifade eden kişi parmak izi kontrolüne götürüldü. Burada yapılan GBT kontrollerinde şüphelinin adının Furkan G. olduğu, 28'i dolandırıcılık olmak üzere 30 ayrı suçtan hakkında arama kararı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen Furkan G.'nin, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.