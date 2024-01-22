‘30 bin liralık kemer’ iddiasına Özgür Demirtaş’tan yanıt
Özgür Demirtaş ‘30 bin liralık kemer’ iddiasına “Çaldım mı? Çırptım mı? Vergi mi kaçırdım? Hepsinin hayır olduğunu biliyorsunuz. Bu da size dert olsun” şeklinde cevap verdi.
Ekonomist Özgür Demirtaş’ın kemerinin 30 bin lira olduğu iddia edilmişti.
Özgür Demirtaş söz konusu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.
Demirtaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Tam Bir TROL kanal haberi. Ben Çaldım mı? Ben Çırptım mı? Ben Vergimi Ödemedim mi? Hepsinin yanıtının HAYIR olduğunu biliyorsunuz. Bu da size DERT olsun”
Tam Bir TROL kanal haberi.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 22, 2024
Ben Çaldım mı?
Ben Çırptım mı?
Ben Vergimi Ödemedim mi?
Hepsinin yanıtının HAYIR olduğunu biliyorsunuz.
Bu da size DERT olsun:https://t.co/TJlwstdhnk
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