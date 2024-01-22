‘30 bin liralık kemer’ iddiasına Özgür Demirtaş’tan yanıt

Yayınlanma: 22.01.2024 - 18:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 18:21

Ekonomist Özgür Demirtaş’ın kemerinin 30 bin lira olduğu iddia edilmişti.

Özgür Demirtaş söz konusu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Demirtaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Tam Bir TROL kanal haberi. Ben Çaldım mı? Ben Çırptım mı? Ben Vergimi Ödemedim mi? Hepsinin yanıtının HAYIR olduğunu biliyorsunuz. Bu da size DERT olsun”