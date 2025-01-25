30 yaşındaki erkek için arama çalışması başlatıldı
Antalya’da konuşma güçlüğü çeken ve öğle saatlerinde evinden çıkan şahıs geri dönmeyince, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler kayıp genci bulmak için bölgede arama başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa ilçesi Ilıca Mahallesi Köseler mevkisinde ikamet eden ve bugün saat 12.30 sıralarında evinden çıkan Ahmet Kurt (30) eve dönmedi.
Yakınlarının kolluk kuvvetlerine yaptığı kayıp ihbarının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Kurt’un özel birey olduğu ve konuşma güçlüğü çektiği belirtildi.
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