30 yılda 19 kez aday oldu: Hiçbirini kazanamadı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Menderes Koçak (62), önümüzdeki seçimlerde hem köy muhtarlığı hem de belediye başkanlığına aday oldu. 1994 yılından bu yana bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık olmak üzere 19 kez aday olan Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia etti.

DHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:16
30 yılda 19 kez aday oldu: Hiçbirini kazanamadı
Abone Ol google-news

Sandıklı'ya bağlı Kızılca köyünde oturan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Menderes Koçak'ın adaylık serüveni, 1994 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı. 

Bugüne kadar 5 kez bağımsız Sandıklı belediye başkan adaylığı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekili adaylığı, Sandıklı Çay Mahallesi'nden 1 kez muhtar adaylığı, Kızılca köyünden ayrı dönemlerde 2'si ara seçim olmak üzere toplam 10 kez muhtar adaylığı olmak üzere 17 kez aday olan Menderes Koçak, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de tekrar Sandıklı bağımsız belediye başkan adayı ve Kızılca köyü muhtar adayı oldu.

HEM MUHTARLIK HEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYI

Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Menderes Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia ederek, hem köy muhtarlığını hem de belediye başkanlığı seçimini kazanacağını söyledi. Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Koçak, muhtarlık ve belediye başkanlığı seçiminin ikisini de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini anlattı.

“NASİP, KISMET OLMADI”

Menderes Koçak, "1994 yılında köyümden muhtar adayı olarak başladım. Bu 30'uncu yılım. Bağımsızlıktan da vazgeçmedim. Çünkü insanlık kazansın. Her şey insanlık için. 2007 yılında bağımsız milletvekili adayı oldum. Nasip, kısmet olmadı. Bildiğimden hiç sapmadım. 15 seçim atlattım. Bu seçimlerde de belediye başkanlığı ve köyüme muhtar adaylığı olmak üzere çift dikiş sayarsak 19 olacak. Köyün peşini bırakmama nedenim ise yavaş yavaş alt kademeden başlayıp, yukarı doğru gitmek. Amacım, milletvekili olmaktı ama nasip, kısmet olmadı" dedi. 


afyonkarahisar haberleri muhtar haberleri belediye başkan adayı haberleri adaylık haberleri

İlgili Haberler

Oscar adaylarını izleme kılavuzu

Oscar adaylarını izleme kılavuzu
İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti... CHP, Saruhanlı’da aday çıkaramayacak!

İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti... CHP, Saruhanlı’da aday çıkaramayacak!
DEM Parti’nin İstanbul’un 17 ilçesindeki adayları açıklandı!

DEM Parti’nin İstanbul’un 17 ilçesindeki adayları açıklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'den dikkat çeken İstanbul araştırması: 'Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir'

AKP'den dikkat çeken İstanbul araştırması: 'Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir'
Hiroşima’da bulundu, 1 milyon TL’ye alıcı buldu!

Hiroşima’da bulundu, 1 milyon TL’ye alıcı buldu!
'Hileli sevkıyat'ın belgeleri: İş insanı Eraydın'a göre Hafter petrolünün arkasında Anar Alizade var!

'Hileli sevkıyat'ın belgeleri: İş insanı Eraydın'a göre Hafter petrolünün arkasında Anar Alizade var!
Yeni doğan bebeğini metruk yapıya bırakmıştı: Yakalanan annenin ifadesi ortaya çıktı!

Yeni doğan bebeğini metruk yapıya bırakmıştı: Yakalanan annenin ifadesi ortaya çıktı!
Bakanlık soruşturma başlattı! 'Okulda düştü' denilen 8 yaşındaki Mira beyin kanaması geçirdi: '3 saat geçmiş ambulans çağırmamışlar...'

Bakanlık soruşturma başlattı! 'Okulda düştü' denilen 8 yaşındaki Mira beyin kanaması geçirdi: '3 saat geçmiş ambulans çağırmamışlar...'
‘Çakar’ suç örgütü çökertildi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Örgüt elebaşları da gözaltında

‘Çakar’ suç örgütü çökertildi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Örgüt elebaşları da gözaltında
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol: Pek çok ilçede yükselişteyiz

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol: Pek çok ilçede yükselişteyiz
Toros Dağları’nın eteğinde inşa edilen gölet yöre halkına ‘can suyu’ olacak

Toros Dağları’nın eteğinde inşa edilen gölet yöre halkına ‘can suyu’ olacak