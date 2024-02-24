DEM Parti’nin İstanbul’un 17 ilçesindeki adayları açıklandı!
DEM Parti'nin, aralarında Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy'ün de bulunduğu 17 ilçedeki belediye eş başkan adaylarının adları açıklandı.
DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un 17 ilçesinde belediye eş başkan adayı olacak isimler belli oldu.
Artı Gerçek'in haberine göre; aday çıkarılan ilçeler ve adaylar şöyle:
Beykoz
Senem Yılmaz - Recep Yılmaz
Kadıköy
Veysi Eski - Nimet Çelebi Erdoğan
Sultanbeyli
Ertan Hamidoğlu - Rahime Kürkçü
Ümraniye
Edip Alpata - Zülfiye Hazar
Adalar
Mehmet Galip Ataş - Kristin Selekman
Arnavutköy
Mehmet Karadağ - Durdane Bulgan
Esenler
İrfan Hülakü - Gülşah Kavak
Gaziosmanpaşa
Ercan Sağlam - Hülya Oruç
Kağıthane
Burhan Damarlı - Sidar Yıldız
Sultangazi
Erol Tunç - Fatma Yeni
Beşiktaş
Adem Aktaş
Bakırköy
Medeni Andok - Elif Tokay Öztürk
Başakşehir
Kevser Şişman Taşdemir - Abdullah Kılıç
Beylikdüzü
Av. Sidar Duman Öner - Nemetullah Kurt Kavaklı
Güngören
Muzaffer Bozkurt - Evindar Aysal Özdaş
Küçükçekmece
Berivan Demir - Ramazan Çetinçakmak
Büyükçekmece
Musa Karademir - Saadet Dursun
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