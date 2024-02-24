DEM Parti’nin İstanbul’un 17 ilçesindeki adayları açıklandı!

DEM Parti'nin, aralarında Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy'ün de bulunduğu 17 ilçedeki belediye eş başkan adaylarının adları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:38
DEM Parti’nin İstanbul’un 17 ilçesindeki adayları açıklandı!
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DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un 17 ilçesinde belediye eş başkan adayı olacak isimler belli oldu.

Artı Gerçek'in haberine göre; aday çıkarılan ilçeler ve adaylar şöyle:

Beykoz

Senem Yılmaz - Recep Yılmaz

Kadıköy

Veysi Eski - Nimet Çelebi Erdoğan

Sultanbeyli

Ertan Hamidoğlu - Rahime Kürkçü

Ümraniye

Edip Alpata - Zülfiye Hazar

Adalar

Mehmet Galip Ataş - Kristin Selekman

Arnavutköy

Mehmet Karadağ - Durdane Bulgan

Esenler

İrfan Hülakü - Gülşah Kavak

Gaziosmanpaşa

Ercan Sağlam - Hülya Oruç

Kağıthane

Burhan Damarlı - Sidar Yıldız

Sultangazi

Erol Tunç - Fatma Yeni

Beşiktaş

Adem Aktaş

Bakırköy

Medeni Andok - Elif Tokay Öztürk

Başakşehir

Kevser Şişman Taşdemir - Abdullah Kılıç

Beylikdüzü

Av. Sidar Duman Öner - Nemetullah Kurt Kavaklı

Güngören

Muzaffer Bozkurt - Evindar Aysal Özdaş

Küçükçekmece

Berivan Demir - Ramazan Çetinçakmak

Büyükçekmece

Musa Karademir - Saadet Dursun


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