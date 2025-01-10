30 yıllık eşine yeni yıl hediyesi olarak 'böbreğini' verdi: 'Çocuklarımdan sonra aldığım en güzel hediye...'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 11:03

Güncelleme: 10.01.2025 - 11:08

Kentte yaşayan 5 çocuk babası Celalettin Balcı'ya kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 9 ay boyunca böbrek nakli bekleyen ve haftada 3 gün diyalize giren Balcı'ya, uygun böbrek bulunamayınca eşi Çiğdem Balcı, böbreğini bağışlamaya karar verdi.

2024’ün son günü Celalettin Balcı’nın eşi Çiğdem’in böbreği uygun bulunup, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde nakledildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Celalettin Balcı’nın hastanedeki tedavisi sürerken, eşi Çiğdem Balcı ise taburcu edildi.

ERÜ Organ Nakil Merkezi'ndeki 43'üncü nakil olan Celalettin-Çiğdem Balcı çiftine yapılan operasyon, yılbaşının da ilk nakli olarak kayıtlara geçti.

‘UMARIM, ORGAN NAKLİNDE 50’LER VE 100’LER KULÜBÜNE DE GİRERİZ’

Nefrolog Prof. Dr. İsmail Koçyiğit, "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak şehrimizde yaşayan ve böbrek nakli olan hastalarımızın farklı yerlere gitmesine gerek kalmadan uygun koşul ve şartlarda üniversitemizde nakil olabileceğini gösterme adına başarılı bir örnekle karşınızdayız. Diyalizden uzaklaşılan, normal hayata yeniden başlangıçla başarılı bir nakil gerçekleştirdik. İnşallah bir sıkıntı olmazsa hastamızı önümüzdeki hafta taburcu edeceğiz. Normal yaşantısına devam edecek. Bunun mutluluğunu ekiple birlikte ben de yaşıyorum. Umarım, organ naklinde 50’ler ve 100’ler kulübüne de gireriz. Bunun için de ekibimi de gayet motive görüyorum. Tutkun hoca; ‘Nasıl başlarsak öyle gider’ deyince biz de onun bu isteğini gayet pozitif karşılaştık. 2025’e güzel bir giriş yaptık. Umarım bitiş de böyle güzel olur" dedi.

‘CANDAN CANA YAPILAN EN BÜYÜK BAĞIŞ’

ERÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Organ Nakil Cerrahı Doç. Dr. Tutkun Talih ise “Yeni yıla yeni bir nakille girdik. Eşinin de özel talebi buydu. Yeni yıl hediyesi yaptı. Candan cana yapılan en büyük bağış, hediye, ne derseniz deyin, bu büyük bir organizasyon. Üniversitemizin bize verdiği imkanlar; nefroloji, üroloji, genel cerrahi ve radyolojinin imkanları kullanılarak çok büyük organizasyonlarla bu ameliyatlar yapılıyor. Bunlar, kıymetli işler. İnşallah bundan sonra da hastalarımıza şifa olmaya devam edeceğiz. Hastaları Kayseri'den başka illere göndermemeye çalışacağız. Kayseri’nin tüm imkanlarını bu şehrin insanlarına sunmaya çalışacağız. Bizim işimiz bu. İnşallah daha iyilerini yaparız" diye konuştu.

‘ORGAN NAKLİ HAYAT KURTARIR’

Eşine böbreğini bağışladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Çiğdem Balcı ise, "Böbreğimi verince çok mutlu oldum. Eşim benim böbreğimi kendisine bağışlamamı istemedi. Ama ben kendi isteğimle böbreğimi bağışladım. Çok mutlu oldum. Eşim sürekli bana hediye alıyordu. Ben alamıyordum. Ben de yılbaşı hediyesi olarak böbreğimi ona hediye ettim. 30 yıldır evliyim çok mutluyum. Bugüne kadar kötü bir şeyini görmedim, sürekli beni mutlu etti. Ben de bugün onu mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Eşimi iyi görünce ben de mutlu oluyorum. Organ nakli hayat kurtarır, kimse korkmasın. Ellerinden geliyorsa bağışlasınlar. Organ bağışı gerçekten hayat kurtarır" diye konuştu.

‘ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİK’

Yılbaşında aldığı en güzel hediyenin böbrek nakli olduğunu belirten Celalettin Balcı ise şöyle konuştu:

“Kronik böbrek hastasıyım. Diyalize girmeye başladım. Eşim de bu süreçte ısrar etmeye başladı. Organ nakli eşim sayesinde oldu. Böbreğini bana bağışlamak istedi. Çok ısrar etti. ERÜ Tıp'a başvurduk. Burada çok ilgi gösterdiler. Olumlu katkıda bulundular. Bundan daha iyi bir mutluluk ve sevinç olamaz. Ben 30 yıllık eşimden çok memnunum. Seviyorum. Allah ondan razı olsun. Yılbaşında aldığım en güzel hediyeydi. Ömrüm boyunca bundan daha güzel bir hediye alamazdım.

Önce bana çocuklarımı hediye etti. Çocuklarımdan sonra aldığım en güzel hediyesi ise buydu. Böbreğini vererek bana hayatımı bağışladı. Zor bir süreç geçirdik. Diyalize girdiğim günler daha da zorlaşıyordu. Kendime gelemiyordum. Normal hayattan kopukluk yaşadığımı hissediyordum. Sağlık olunca huzur oluyor, güven oluyor. Hayatın tadı tuzu oluyor."