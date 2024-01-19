31 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyordu... Yakalandı!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 14:30
31 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyordu... Yakalandı!
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Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.Ç.’yi (35) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Cezaevi’ne teslim edildi.


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