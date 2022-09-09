31 yıldır değerli eşyalar biriktiren Duhoklu, evini müzeye çevirdi

09 Eylül 2022 Cuma, 09:48

Duhok’un Berdereş ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Barani, kendini bölgenin tarihini araştırmaya ve değerli eşyalarını toplamaya adadığını aktardı.

Öğrenciyken Musul Üniversitesi Müzesi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Barani, bu ziyaret sonrası değerli eşya koleksiyonu yapma fikrinin geliştiğini dile getirdi.

'KAYBOLMASINA ENGEL OLMAK İSTEMEDİM'

Barani, 1991 yılından sonra tarihi ve değerli eserleri toplamaya başladığını belirterek, "Tarihe ışık tutan eserleri toplayıp kaybolmasına engel olmak istemedim. Yer olmamasından dolayı ilk başta evimi müze olarak seçtim. Köylülere, ellerinde kalan ve yadigâr olarak sakladıkları eşyaları buraya getirip bırakmalarını istedim. Çünkü bu eserlerin bulunabileceği yer köylerdi" dedi.