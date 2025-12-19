32 ilde IŞİD operasyonu: 170 şüpheli yakalandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD'e yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftadır süren operasyonlarda geçmiş dönemlerde IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 170 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin, ilk etapta 10'unun tutuklandığını, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını aktaran Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince 32 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz."

