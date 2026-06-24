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33. Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

33. Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

24.06.2026 09:43:00
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Haber Merkezi
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33. Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

33. Dönem POMEM sonuçları için bekleyiş sürerken, adaylar özellikle fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 33. Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

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33. Dönem POMEM sınav sürecinde gözler sonuç takvimine çevrildi. Peki, 33. Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?  POMEM sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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33. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Giriş Sınavı sonuçları yayımlandı. Adaylara ayrıca posta, SMS veya farklı iletişim kanalları aracılığıyla bildirim yapılmayacak. Sonuçlar, ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmiş olup, bu duyuru tebligat yerine geçecek.

POMEM SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.

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