33. Dönem POMEM sınav sürecinde gözler sonuç takvimine çevrildi. Peki, 33. Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

33. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Giriş Sınavı sonuçları yayımlandı. Adaylara ayrıca posta, SMS veya farklı iletişim kanalları aracılığıyla bildirim yapılmayacak. Sonuçlar, ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmiş olup, bu duyuru tebligat yerine geçecek.

POMEM SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.